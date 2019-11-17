Главные анонсы 18–24 ноября

18 ноября, понедельник

В Москве состоится заседание коллегий МИД России и Белоруссии с участием их глав Сергея Лаврова и Владимира Макея.

В Москве Тверской суд рассмотрит по существу дело участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова.

В Москве пройдет германо-российский форум «Потсдамские встречи».

В Нью-Йорке начнется конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

В Мадриде стартует финал теннисного турнира Кубок Дэвиса, сборная России сыграет с командой Хорватии.

19 ноября, вторник

В Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

В Москве Люблинский суд повторно начнет слушать уголовное дело участника «Нового величия» Павла Ребровского.

В Страсбурге (Франция) Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобам Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на приговор по «болотному делу».

20 ноября, среда

В Москве стартует инвестиционный форум «Россия зовет!», который, как ожидается, посетит Владимир Путин.

В Гааге (Нидерланды) состоится церемония вручения Международной детской премии мира.

21 ноября, четверг

В Москве Госдума планирует принять закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы.

В Москве запланирован запуск первых двух линий Московских центральных диаметров.

В Пекине состоится межафганская встреча с участием движения «Талибан».

В США суд вынесет приговор обвиняемому в хакерстве российскому гражданину Станиславу Лисову.

22 ноября, пятница

В Московской области стартуют Молодежные Дельфийские игры государств—участников СНГ.

В Японии начнется встреча министров иностранных дел стран G20.

23 ноября, суббота

В Москве пройдет XIX съезд партии «Единая Россия», который, как ожидается, посетит Владимир Путин.

24 ноября, воскресенье

В Гливице (Польша) состоится песенный конкурс «Детское Евровидение-2019».