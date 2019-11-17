Главные анонсы 18–24 ноября

18 ноября, понедельник
В Москве состоится заседание коллегий МИД России и Белоруссии с участием их глав Сергея Лаврова и Владимира Макея.
В Москве Тверской суд рассмотрит по существу дело участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова.
В Москве пройдет германо-российский форум «Потсдамские встречи».
В Нью-Йорке начнется конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.
В Мадриде стартует финал теннисного турнира Кубок Дэвиса, сборная России сыграет с командой Хорватии.
19 ноября, вторник
В Москве состоится заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.
В Москве Люблинский суд повторно начнет слушать уголовное дело участника «Нового величия» Павла Ребровского.
В Страсбурге (Франция) Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобам Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на приговор по «болотному делу».
20 ноября, среда
В Москве стартует инвестиционный форум «Россия зовет!», который, как ожидается, посетит Владимир Путин.
В Гааге (Нидерланды) состоится церемония вручения Международной детской премии мира.
21 ноября, четверг
В Москве Госдума планирует принять закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы.
В Москве запланирован запуск первых двух линий Московских центральных диаметров.
В Пекине состоится межафганская встреча с участием движения «Талибан».
В США суд вынесет приговор обвиняемому в хакерстве российскому гражданину Станиславу Лисову.
22 ноября, пятница
В Московской области стартуют Молодежные Дельфийские игры государств—участников СНГ.
В Японии начнется встреча министров иностранных дел стран G20.
23 ноября, суббота
В Москве пройдет XIX съезд партии «Единая Россия», который, как ожидается, посетит Владимир Путин.
24 ноября, воскресенье
В Гливице (Польша) состоится песенный конкурс «Детское Евровидение-2019».
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