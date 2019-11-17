ТАСС: украинские корабли исключили из дела моряков до рассмотрения в суде

Следователи ФСБ исключили военные корабли из вещественных доказательств по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, до рассмотрения дела в суде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Адвокат украинских моряков Николай Полозов подтвердил, что следствие может это сделать. Он отметил, что Россия должна вернуть корабли согласно постановлению трибунала ООН по морскому праву. «Моряки в настоящее время дома, корабли тоже должны быть перегнаны»,— сказал господин Полозов.

По данным “Ъ”, украинские корабли («Бердянск», «Никополь») уже покинули причал в Керчи. Сама передача судов будет или ночью, или утром. Это связано с тем, что вышедшие за катерами и буксиром украинские суда тихоходны. Источник, близкий к офису президента Украины, также сообщил, что суда будут переданы ночью или утром. Как сообщали украинские СМИ, передача может состоятся у мыса Тарханкут. По словам источника “Ъ”, это скорее всего это произойдет ближе месту прошлогоднего инцидента — к Керченскому проливу.

Напомним, ранее два источника “Ъ” сообщили, что Россия готова вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. МИД России однако не связывает передачу Украине кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

Подробности — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».