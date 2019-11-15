Экс-президент Боливии назвал условие возвращения на родину

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил, что готов вернуться в страну, если парламент не утвердит его прошение об отставке. Как рассказал господин Моралес в интервью мексиканской газете El Universal, он считает, что может добиться нормализации обстановки в Боливии и провести новые выборы. Экс-президент также призвал вооруженные силы и полицию Боливии «не пачкать руки кровью».

Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за протестов, начавшихся в Боливии после выборов. Его ухода потребовали военные. Господин Моралес уехал в Мексику, обязанности президента возложила на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес. Россия признала ее временным руководителем Боливии.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».