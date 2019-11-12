Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие мероприятия пройдут в рамках форума.

С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Международный культурный форум, ставший традиционным, — в этом году он проводится в восьмой раз. Профессиональная программа разделена по направлениям от «музыки», «балета», «танца» до «массовых коммуникаций» и «урбанистики». Ежедневно проводится огромное количество мероприятий, поэтому расскажу о том, что интересует меня. Это секции «Музеи и выставочные проекты», которой руководит Михаил Пиотровский, «Изобразительное искусство» под руководством Семена Михайловского и «Театр» под водительством Валерия Фокина.

В театральной секции будут подведены итоги Всероссийского театрального марафона, а также на новой сцене Александринского театра и в Главном штабе будут вестись дискуссии о современном театре.

В музейно-выставочной секции основным событием станет открытие «китайской» выставки в Эрмитаже.

14 ноября откроется экспозиция «Изучение и реставрация произведений китайского искусства». А вечером в тот же день в атриуме Главштаба и отделе современного искусства пройдет «Интеллектуальный марафон», посвященный только что прошедшей Венецианской биеннале. Как известно, Эрмитаж выступил в качестве коллективного куратора российского павильона. Результаты и впечатления от этого события и будут обсуждать коллеги. Мероприятие будет долгим: с половины седьмого до полпервого ночи.

Секция «ИЗО» представляет несколько интереснейших проектов.





Центром событий здесь станет «Манеж» на Исаакиевской площади. Начнется все еще 13 ноября симпозиумом «Красная стрела. Советское искусство — взгляд из будущего». Вечером здесь откроется для специалистов очередной резонансный проект под кураторством Михайловского — «Дейнека/Самохвалов». 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний представляют близких по духу художников — члена ОСТа москвича Александра Дейнеку и члена «Круга художников» ленинградца Александра Самохвалова.