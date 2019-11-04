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Прокуратура не нашла коррупции в деятельности бывшего зампреда Мосгордумы Метельского

Прокуратура ответила депутату Госдумы Валерию Рашкину на просьбу проверить деятельность бывшего заместителя председателя Мосгордумы, секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, сообщает газета «Ведомости». Летом Фонд Борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заявил о том, что семья депутата владеет дорогостоящей недвижимостью и сетью отелей в Австрии.

Прокуратура заявила, что признаков нарушения нет, так как сейчас господин Метельский не работает депутатом Мосгордумы — он проиграл кандидату от КПРФ Сергею Севостьянову. По выпискам из ЕГРЮЛ, единоросс вышел из числа участников ряда юрлиц.

В прокуратуре не исключают, что он мог нарушить налоговое законодательство, этим вопросом будет заниматься ФНС. В налоговой службе утверждают, что, если нарушения подтвердятся, то семье Метельского нужно будет уплатить налоги.

Кроме всего прочего, ФБК утверждает, что Андрей Метельский в 2015 году приобрел на имя помощника мотосалон «Альпин», хотя не мог делать этого по закону. Господин Метельский с претензиями не согласен и подал иск о защите чести и достоинства.

Подробнее об иске читайте в материале “Ъ” «Андрей Метельский защищает семью».

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