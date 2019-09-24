Метельский подал в суд на Навального из-за слов про «жулика и вора»

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд против оппозиционера Алексея Навального, его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также против экс-кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса из-за высказываний про «жулика и вора», сообщает «МБХ-медиа».
Во время судебного заседания представитель Андрея Метельского зачитал список фраз из расследований ФБК, которые, по мнению истца, порочат честь и достоинство главы московских единороссов. Среди них:
Константин Янкаускас является ответчиком за фразу «вот и лидер единороссов бизнесмен, мошенник и коррупционер».
Основное требование Андрея Метельского — обязать Алексея Навального опровергнуть информацию, которая содержится в расследовании, а также удалить фрагменты видео, в которых содержится порочащая информация.
О том, что единоросс подал иск о защите чести и достоинства, “Ъ” писал в начале сентября. Господин Метельский тогда объяснил свое решение тем, что защищает свою мать и семью от «грязи». В материале о недвижимости Андрея Метельского, который опубликовал ФБК, фигурировали гостиницы единоросса в Австрии, которые, по данным фонда, оформлялись на мать, сына и друга. Политик заявил, что считает неправильным требовать компенсацию за моральный ущерб, но потребовал опровержения и извинений.
Подробнее об иске Андрея Метельского — в материале “Ъ” «Андрей Метельский защищает семью».
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