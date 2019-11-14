Главные новости к утру 14 ноября

В Благовещенске в колледже произошла стрельба, погибло два человека. По предварительным данным, учащиеся, один из которых и устроил стрельбу. СКР возбудил уголовное по статье об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Российским властям удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это стало возможным благодаря сбалансированной макроэкономической политике. О ситуации в экономике

В Московском музее современного искусства объявили лауреатов 12-й премии Кандинского в области современного искусства. В номинации «Проект года» награду получил Евгений Антуфьев, лауреатом в номинации «Молодой художник. Проект года» стала Альбина Мохрякова, а награду в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» получил Андрей Хлобыстин.

Премия Кандинского учреждена в России в 2007 году по инициативе президента Международного культурного фонда BREUS Foundation Шалвы Бреуса. Премия присуждается в номинациях «Проект года» (1,8 млн руб.), «Молодой художник. Проект года» (участники до 35 лет, 450 тыс. руб.) и «Научная работа. История и теория современного искусства» (в этой номинации приз — издание работы на русском или английском языках).

Клиенты ОТП-банка массово жалуются, что без их желания и согласия банк выпускает именные кредитные карты и отправляет их им Почтой России. Ряд банкиров отмечают, что такая практика давно показала свою неэффективность. ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам.

О предстоящих 14 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.