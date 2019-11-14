Путин рассказал, что удержало экономику от сползания к рецессии

Российским властям удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это стало возможным благодаря сбалансированной макроэкономической политике.

Также ответственному отношению к государственным финансам, поддержке стабильности банковского и кредитного рынков, рассказал глава государства. Еще одним фактором, по словам господина Путина, стало стремление содействовать укреплению ключевых секторов экономики.

«Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии»,— сказал Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС (цитата по «РИА Новости»). Как сообщил президент РФ, власти не считают, что нынешние темпы прироста ВВП достаточны. «Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру»,— рассказал господин Путин.

Россия сохранила 43-ю строчку в рейтинге конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума в Давосе, следует из доклада этой организации. Суммарный балл РФ при неизменности ее места вырос на 1,1 пункта — до 67 из 100 возможных.

Продвижение РФ по критериям рейтинга оказалось неравномерным: за год на 12 строчек (плюс 2,5 балла до 90 баллов до 43-го места) улучшилась позиция по макроэкономической стабильности (рецессия 2015 года позади, инфляция снизилась — фиксируют авторы доклада). По развитию финансовой системы у страны лишь 95-е место — отмечается, что малому и среднему бизнесу стало сложнее получать кредиты, у банков высока доля плохих долгов (107-е место в мире), а фондовый рынок остается слаборазвитым по сравнению с размером экономики (51-е место).

Подробнее — в публикации “Ъ” «Конкурентоспособность РФ держится на макроэкономике».