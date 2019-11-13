В Москве вручили премию Кандинского

В Московском музее современного искусства объявили лауреатов 12-й премии Кандинского в области современного искусства.

Премия Кандинского учреждена в России в 2007 году по инициативе президента Международного культурного фонда BREUS Foundation Шалвы Бреуса. Премия присуждается в номинациях «Проект года» (1,8 млн руб.), «Молодой художник. Проект года» (участники до 35 лет, 450 тыс. руб.) и «Научная работа. История и теория современного искусства» (в этой номинации приз — издание работы на русском или английском языках).

В номинации «Проект года» награду получил Евгений Антуфьев за проект «Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III». Первая часть его проекта — работы из бронзы и керамики, созданные специально для археологического музея в Палермо. В основу творческого подхода художника легли шаманские обычаи Тувы, на базе которых он создал собственную мифологию. Вторая часть проекта посвящена русской пластической скульптурной традиции, где работы художника сопоставляются с работами скульптура Сергея Конёнкова. Третья часть представляет из себя диалог с представителем «неофициального» советского искусства Дмитрием Краснопевцевым.

Лауреатом в номинации «Молодой художник. Проект года» стала Альбина Мохрякова с проектом «Каэгха». Проект посвящен Екатерине Устюжаниновой, убившей военного в Ливии в 2013 году. Девушка была известная в сети как Каэгха, она была влюблена в Муамара Каддафи и хотела отомстить за его смерть. Дневник Устюжаниновой стал отправной точкой в создании работы.

В номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» премию получил Андрей Хлобыстин за книгу «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры». Работа рассказывает малоисследованных сторонах независимой культуры Санкт-Петербурга. В книге описана связь локальный традиций с жизненной философией, бытом, модой и нравами на примере как отдельных личностей, так и движений.

Напомним, финалистов XII премии Кандинского назвали в конце октября. В их число вошли художники Евгений Антуфьев, Дмитрий Венков, Полина Канис, Тимофей Радя, Егор Крафт, Альбина Мохрякова.

Подробнее о премии — в интервью ее основателя Шалвы Бреуса “Ъ”.