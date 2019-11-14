Главные анонсы 14 ноября

Президент России Владимир Путин примет участие в открытом и закрытом заседаниях XI саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который проходит в Бразилиа. Также запланирована его двусторонняя встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Подробнее о саммите

В Санкт-Петербурге открывается трехдневный Международный культурный форум. В этом году он проводится в восьмой раз. Подробнее

В Москве пройдет заседание президиума Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ под председательством Валерия Фадеева. 21 октября Владимир Путин уволил главу СПЧ Михаила Федотова «в связи с достижением им возраста 70 лет» и назначил вместо него Валерия Фадеева — журналиста и секретаря Общественной палаты РФ. Из совета были исключены правозащитники Павел Чиков и Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман и эксперт по избирательным правам Илья Шаблинский.

“Ъ” поговорил с исключенными и назначенными членами СПЧ Читать далее

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит по существу три иска почти на 4 млн руб. к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову от Московского метрополитена, ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». 1 октября Коптевский суд уже взыскал с восьми оппозиционеров 3,4 млн руб. по иску ГБУ за помятые газоны на шествии 27 июля. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса» на 1,2 млн руб. (за «простои автобусов из-за митингующих»). Правоохранительные также ведомства осваивают практику исков к организаторам митингов. Подробнее

В Москве пройдут выборы новых членов и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН). Объявлено 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов, на 27 из которых действует ограничение по возрасту — до 56 лет. Результаты огласят 15 ноября. За несколько дней до намеченных на середину ноября 2019 года выборов в члены-корреспонденты и академики РАН комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила вчера доклад, в котором ее члены указывают «на псевдонаучные публикации некоторых кандидатов». Подробнее

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в открытии саммита религиозных лидеров мира в Баку. Мероприятие приурочено к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности. Приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий.

В Вашингтоне пройдет встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.