Жалобу девушки, получившей удар в живот на акции 10 августа, передали в МВД

Жалоба Дарьи Сосновской, девушки, получившей во время задержания на митинге 10 августа в Москве удар в живот от сотрудника правоохранительных органов, передана из Росгвардии в МВД, сообщил ТАСС ее адвокат Татьяна Молоканова.

«Сегодня меня официально уведомили о том, что материалы проверки по жалобе Сосновской переданы из Росгвардии в МВД. То есть росгвардейцы разобрались, что это не их сотрудники ударили моего доверителя в живот. Теперь ждем реакции МВД»,— рассказала адвокат.

Напомним, момент задержания Дарьи Сосновской попал на видео: в кадре видно, как полицейский бьет ее в живот. После инцидента девушка обратилась с жалобой в СКР. Позже СКР передал жалобу Росгвардии. Защита девушки неоднократно жаловалась на бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании инцидента.

О том, как правозащитники добиваются идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, читайте в публикации “Ъ”.