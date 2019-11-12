В Краснодаре адвокат Алена Миргородская попала в больницу после задержания полицейскими

В Краснодаре адвокат Алена Миргородская госпитализирована после инцидента с участием полицейских: сотрудники ДПС разбили стекло в ее машине, вытащили женщину из салона и надели на нее наручники. По версии краевого ГУ МВД, женщина-водитель нарушила правила, проехав по встречной полосе, затем во время проверки документов зажала руку патрульного боковым стеклом, в связи с чем полицейский применил силу.

Во время составления протоколов о нарушении правил дорожного движения и о неповиновении требованию сотрудника полиции Алене Миргородской стало плохо, по словам ее защитника Алексея Аванесяна, на фоне стресса у женщины случился нервный срыв. Алена Миргородская была госпитализирована в одну из краснодарских больниц, но вслед за скорой помощью в больницу приехали сотрудники ДПС, которые намеревались доставить адвоката в камеру для административно задержанных, объясняя это тем, что они применили в отношении женщины спецсредство – наручники. По словам адвоката Аванесяна, полицейский не реагировали на заявление Алены Миргородской о том, что у нее остается без присмотра несовершеннолетний ребенок. Защита Алены Миргородской обратилась в Следственное управление СКР по Краснодарскому краю с заявлением о совершении сотрудниками МВД превышения полномочий.

Анна Перова, Краснодар