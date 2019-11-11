Голунов предложил начать «общественное расследование» своего дела

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, дело о задержании которого в июне этого года было засекречено, предложил организовать «общественное расследование» своего задержания.

«Сегодня в суде следователь рассказал, что после предыдущего заседания суда было принято решение засекретить все уголовное дело целиком, из-за наличия государственной тайны. <...> Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории»,— написал господин Голунов в Facebook.

7 июня Иван Голунов был задержан полицией по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Дело получило общественный резонанс, поскольку все представленные обвинением доказательства вины господина Голунова, включая фотографии «нарколаборатории» в его квартире, оказались ложными. В итоге дело против журналиста прекратил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Началось расследование в отношении сотрудников полиции. Однако за пять месяцев подозреваемых в деле так и не появилось.

О сегодняшнем заседании суда по жалобе журналиста на бездействие следствия, читайте в публикации “Ъ FM”.

Подробнее о деле Ивана Голунова — в подборке материалов “Ъ”.