Смена состава

Одним из главных ньюсмейкеров этой осени стал нью-йоркский МоМА, который открылся после реновации в новой концепции. Суть ее в том, чтобы показывать больше недооцененного искусства, прежде всего художников-женщин и африканцев. Но недооцененным оно было не для всех. В новом «Коммерсантъ. Арт» — о главном коллекционере африканского искусства, о специализирующихся на таком искусстве аукционах и, конечно, самих художниках.

Ну и не забываем о женщинах: новым комиссаром павильона России на Венецианской биеннале стала Тереза Мавика, сменившая на этом посту Семена Михайловского.

Меняет мир искусства и новые технологии. Если раньше блокчейн использовали как способ зарегистрировать, продать или распространить произведения искусства, то сейчас при помощи этой технологии Дюк Райли решил транслировать политическое искусство и призвать коллекционеров практически к гражданскому акту.

Посмотрим, какое развитие все эти тенденции найдут на открывающейся 4 декабря Art Basel Miami Beach.

Главные редакторы Александр Щуренков, Анна Минакова