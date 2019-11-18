Держать дистанцию

«Я живу прямо напротив Convention Center, в котором проходит Art Basel, поэтому на все время ярмарки я просто уезжаю из города. Иначе жить и работать становится невозможно»,— говорит мне Мэттью Уитман Лазенби, управляющий партнер торгового центра Bal Harbour Shops. Решение, конечно, категоричное, особенно для человека, который вовсе не относится негативно к современному искусству. Не так давно в Bal Harbour Shops показывали крупную скульптуру Кунса, а к нынешней Art Basel делают инсталляцию из растений в центральном пассаже, ее автором выступит Лили Квон. Она специализируется на ландшафтном дизайне или, как называют это в ее студии, ботанических иммерсивных инсталляциях. Лили уже собирала такие на Центральном вокзале Нью-Йорка, в парке Хай-Лайн на Манхэттене и в музее Уитни. И интересных объектов, раскиданных по Майами Бич в дни ярмарки, огромное количество, так что в город стоит приезжать, а не уезжать из него.





Уитман, бесспорно, прав в том, что если ты не профессионал рынка — дилер, художник, галерист,— то жить в непосредственной близости от выставки довольно неудобно. Проблемы будут возникать на каждом шагу — от пробок до свободного стола в ресторане. Тем, кто просто любит искусство и хочет пару раз посетить основную экспозицию, а кроме того, сходить на параллельную программу и посмотреть, чем в дни Art Basel стремится удивить город, лучше жить от эпицентра выставки на разумном расстоянии. Район Бол-Харбор всячески стремится таким местом стать.

И не только потому, что он одновременно достаточно далеко и достаточно близко. Бол-Харбор предлагает жителям и гостям отелей свою арт-программу. Называется она Unscripted Bal Harbour и действует весь год: это карточка, по которой можно посещать главные музеи Майами, от Музея искусств Перес до Музея науки Патрисии и Филиппа Фрост. Но куда больше возможностей Unscripted открывает в дни проведения Art Basel.

Во-первых, она дает доступ к выставкам параллельной программы — посетить, предварительно зарегистрировавшись, можно Scope Miami Beach, Nada Miami, Pulse Miami и Untitled Miami Beach. Зарегистрированные получат VIP-билеты на любую из площадок, но количество приглашений не безгранично, поэтому организаторы рекомендуют регистрироваться оперативно. Для тех, кто останавливается в отелях района Бол-Харбор, можно сформулировать это так: «Сделал чек-ин — получи карту и регистрируйся». В отелях карты выдает консьерж, владельцы резиденций могут получить их в Bal Harbour Hall.

Работы из галереи Opera в отеле St. Regis Bal Harbour Resort Фото: St. Regis Bal Harbour

Еще одно особенное мероприятие назначено на 3 декабря — это private view (закрытый просмотр) открывающейся экспозиции Тереситы Фернандес Elemental и бранч в Музее искусств Перес (Perez Art Museum Miami). Детали мероприятия уже известны: сначала пища телесная (бранч в 12:00), потом духовная (экскурсия в 13:00), а потом для самых пытливых умов — паблик-ток с художницей, директором музея Перес Франклином Сирмансом и куратором Марией Еленой Ортиз в 14:00.

Одна из заметных художниц современной американской арт-сцены, Тересита Фернандес известна нетрадиционным применением материалов. Ее работы — парадокс, она использует нити, алюминий, акрил и стекло, чтобы запечатлеть и придать форму таким элементам, как огонь, вода или воздух. В экспозиции обещают более 50 ее произведений крупного формата, включая скульптуры, инсталляции и работы, совмещающие несколько жанров.

На ярмарку Pulse предлагают не просто сходить в любой день, а прийти на private view и бранч в день открытия. Всего по программе Unscripted будет выдано 100 приглашений, каждое из которых действует на два лица.

Еще меньше билетов на Untitled — их 50, и каждый только на одного человека. Но зато счастливые обладатели могут приходить в любой день, посетить как VIP, так и пресс-превью. Схожие условия для 100 счастливых обладателей билетов на Scope. В нынешнем году арт-шоу вернется на угол Восьмой улицы и Оушен-драйв, в свой павильон на песке.

В Музее современного искусства Северного Майами (МoСА) в рамках Miami Art Week откроют две выставки. Дают первую сольную выставку в США чилийки Сесилии Викуньи. Политическая ситуация, экологические проблемы, культурная гомогенизация — это все темы творчества Викуньи, с которыми она работает в разных жанрах. Ее стиль нередко называют эко-феминизмом. Вторая выставка — Alice Rahon: Poetic Invocations. На ней представят три десятка работ франко-мексиканской художницы и поэтессы. Алиса Рахон (1904–1987), жена сюрреалиста Вольфганга Паалена, была в числе основоположников абстрактного экспрессионизма в Мексике. Экспозиция посвящена миграции художников из Европы в Мексику во времена Второй мировой войны.

Посетить Untitled Miami гости Бол-Харбор могут по программе Unscripted Фото: Casey Kelbaugh

Тем, кто и на этом не насытился впечатлениями, программа Unscripted предлагает побывать на завтраке коллекционеров 7 декабря в Национальном фонде молодого искусства. Экскурсию по экспозиции проведет Диана Хаггаг, президент некоммерческой организации United States Artists.

Ну и вишенка на торте — по программе Unscripted можно посмотреть De La Cruz Collection. В коллекции работы от Дали до Стерлинга Руби, а сами Роза и Карлос де ла Круз входят в различные списки топ-коллекционеров мира. Свое собрание они открыли для публики в 2009 году.

Анна Минакова