Время понимания

Имена Тистера Гейтса, Сэма Гиллиама и Гленна Лигона известны тем, кто следит за выставками в галереях Gagosian, Pace и Hauser & Wirth, за музейной повесткой и арт-ярмарками. Не нуждается в представлении и Жан-Мишель Баския. За более широким списком афроамериканских художников есть смысл обратиться, например, к филадельфийскому Barnes Foundation, где до 12 января показывают выставку 30 Americans — в 17-й раз в ее истории. Подборка работ из частной коллекции Rubell Family Collection в Майами охватывает самых важных афроамериканских авторов, работающих с социальными темами и персональной мифологией, путешествует по институциям десять лет и каждый раз видоизменяется. Рассказываем о нескольких художниках из этой тридцатки и не только; все они на слуху, но в России известны куда меньше гостившего в «Гараже» с инсталляцией «В нашем дворе» Рашида Джонсона.

Бетье Саар

Бетье Саар, «Black Girl’s Window», 1969 год Фото: The Museum of Modern Art, New York

Открывшийся после реновации нью-йоркский Музей современного искусства чествует афроамериканских и латиноамериканских авторов, в числе первых — Бетье Саар. Этой же художнице наряду с режиссером Альфонсо Куароном посвятили вечер Art + Film Gala, 2 ноября состоявшийся в лос-анджелесском музее LACMA. Выставка в MoMA акцентирует внимание на редкой печатной графике Саар и до 4 января 2020 года показывает более сорока ее ранних, недавно приобретенных работ — в том числе главную, автобиографический ассамбляж Black Girl's Window 1969 года. Выставка Betye Saar: Call and Response (LACMA, до 5 апреля 2020) на западном побережье тем временем охватывает всю карьеру Бетье, впервые с упором на ее тетради для эскизов.

Саар родилась в Лос-Анджелесе в 1926 году, в LACMA пишут о ней как об «одной из самых талантливых художниц своего поколения». К темам расы, гендера и духовности Саар обращается более полувека. В путешествиях по миру Бетье всегда делала зарисовки, между ними и законченными произведениями в LACMA и выстраивают экспозиционный диалог. Дочь Бетье — Лезли Саар (род. 1953) — тоже художница, ее живопись и работы в смешанной технике входят в коллекции крупных американских музеев, в том числе MoCA.

Pope L.

Документация перформансов Pope. L, 1978–2001 годы Фото: Pope. L and Mitchell – Innes & Nash, New York

Хотя имя Поупа Эла давно фигурирует на художественной сцене, эта осень принесла ему особенную огласку. Пока он вместе с единомышленниками ползает по улицам Гринвич-Виллидж (это проект для Public Art Fund), MoMA сразу после реновации показывает 13 знаковых перформансов, осуществленных Поупом Элом с 1978 по 2001 год, а Музей американского искусства Уитни представляет его новую инсталляцию Choir (до 8 марта 2020 года).

Уильям Поуп Эл родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в 1955 году, прославился прежде всего перформансом и паблик-артом, в 2002 году участвовал в Биеннале Уитни. Интервенции в общественное пространство художник осуществляет как в обычной уличной среде, так и в профессионально-праздной: в 2015 году Поуп Эл представлял специально срежиссированную работу The Beautiful для ярмарки Art Basel Miami Beach. Художника представляет нью-йоркская галерея Mitchell-Innes & Nash. Поуп Эл живет и работает в Чикаго.

Кьянде Уайли

Кьянде Уайли, «Барак Обама» Фото: Kehinde Wiley

Автор знаменитого портрета Барака Обамы, в 2018 году включенного в коллекцию Национальной портретной галереи в Вашингтоне, виртуозный живописец и скульптор Кьянде Уайли работает в европейской художественной традиции. Уайли изображает современных афроамериканцев так, как старые мастера писали портреты королей и аристократов, восполняя тем самым отсутствие темнокожих героев в истории искусства. Обращаясь за вдохновением к живописи Джошуа Рейнольдса и Томаса Гейнсборо, Тициана и Энгра, он стремится показать героические черты в облике обычных людей. В конце октября Бруклинский музей объявил, что в следующей выставке сопоставит Кьянде Уайли с Жаком-Луи Давидом: «Наполеон, пересекающий Альпы» 2005 года встретится с оригинальной версией картины, написанной французским живописцем в 1801 году. Экспозиция Jacques-Louis David Meets Kehinde Wiley будет открыта в Нью-Йорке с 24 января до 10 мая 2020 года.

Кьянде Уайли, «Наполеон, пересекающий Альпы», 2005 год Фото: Kehinde Wiley / Brooklyn Museum

Кьянде Уайли родился в Лос-Анджелесе в 1977 году, окончил Институт искусств Сан-Франциско и Йельский университет, живет и работает в Нью-Йорке. Интересы художника представляет галерея Sean Kelly.

Кара Уокер

Кара Уокер и ее инсталляция «The Katastwof Karavan», 2017 год Фото: Ari Marcopoulos

До 5 апреля 2020 года 13-метровый фонтан Fons Americanus авторства Кары Уокер занимает Турбинный зал галереи Tate Modern. Многофигурный монумент, посвященный теме трансатлантической работорговли, создан в рамках программы Hyundai Commission, среди участников которой в прошлые годы были Таня Бругера, Superflex и Филипп Паррено. В скульптурной композиции Fons Americanus Кара Уокер воспроизводит Мемориал Виктории, стоящий напротив Букингемского дворца, отмечая, что зачастую увековеченные исторические фигуры играли ключевую роль в притеснении других.

Инсталляция Кары Уокер «The Katastwof Karavan», 2017 год Фото: Kara Walker

Работы Уокер хранятся в коллекциях Гуггенхайма, МоМА, Метрополитен-музея и Тейт. 26 ноября Каре исполнится 50. Она профессор Колумбийского университета и художница, которая десятилетиями работает с темами расизма, сексуальности, рабства и идентичности. Искусствовед Бриджит Куинн посвятила Уокер главу в своей книге «15 невероятных женщин, которые изменили искусство и историю» наряду с Артемизией Джентилески, Ли Краснер и Луиз Буржуа (этой осенью книга вышла на русском языке). Ее первая масштабная выставка — Kara Walker: My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love — прошла в Walker Art Center в 2007 году, Уокер входит в пул художников галереи Sikkema Jenkins & Co., также представляющей Вика Мюниса и Тришу Браун.

Тойн Оджи Одутола

Тойн Оджи Одутола Фото: Beth Wilkinson / Toyin Ojih Odutola

После первой музейной выставки, которая открылась в Уитни в конце 2017 года, нью-йоркскую художницу нигерийского происхождения Тойн Оджи Одутолу отметил киевский центр Виктора Пинчука — в рамках премии Future Generation Art Prize ее наряду с 20 другими молодыми авторами до 35 лет (в том числе Таус Махачевой) представляли в палаццо Ca' Tron, в параллельной программе 58-й Венецианской биеннале. Одутола пишет многослойные портреты пастелью, углем и черной ручкой и уверена, что рисунок может быть формой повествования. Интересы Тойн представляет галерея Джека Шейнмана, познакомиться с ее работами до 14 декабря можно в нью-йоркском The FLAG Art Foundation, затем выставка Одутолы откроется в лондонском Барбикан-центре — проект Toyin Ojih Odutola: A Countervailing Theory будет работать с 26 марта до 26 июля 2020 года.

Тойн Оджи Одутола родилась в городе Ифе (Нигерия) в 1985 году, училась в Алабамском университете и Калифорнийском колледже искусств, живет и работает в Нью-Йорке.

Ховардена Пинделл

Ховардена Пинделл, «Memory Test Free White Plastic», 1979–1980 годы Фото: Howardena Pindell

После ретроспектив абстрактной экспрессионистки Ховардены Пинделл, прокатившихся по США в 2018 году, галерея Victoria Miro в январе взяла ее в пул своих художников. Пинделл родилась в Филадельфии в 1943 году, окончила Йельскую школу искусств, прославилась как соосновательница первой феминистской галереи A.I.R. в Нью-Йорке и первая темнокожая женщина, ставшая куратором MoMA — за что ее в свое время ненавидели. Она достигла заслуженной известности к поздним годам. В студии художницы в Инвуде, на самом севере Манхэттена, кроме кистей и красок хранятся десятки дыроколов — Пинделл неустанно работает с символом круга. Он исходит из детства: Ховардена регулярно вспоминает путешествия с отцом по Америке и впервые увиденные тогда красные точки, которые наносили на дно кружек в знак того, что они предназначены только для темнокожих. Одной из самых известных работ Ховардены остается раннее видео Free, White, and 21 (1980), в котором она делится опытом столкновения с расизмом. «У вас, должно быть, паранойя,— говорит Ховардена, играя свою же собеседницу, белую женщину.— Я никогда с таким не сталкивалась. Но, конечно, я свободная, белая, и мне 21 год».

Ховардена Пинделл, «Untitled #20 (Dutch Wives Circled and Squared)» (деталь), 1978 год Фото: Howardena Pindell and Garth Greenan Gallery, New York

Летом в Victoria Miro провели первую в Великобритании выставку Пинделл, затем она вместе с куратором Энн Темкин и художником Фредом Уилсоном представляла книгу о сотрудничестве MoMA с афроамериканскими авторами — Among Others: Blackness at MoMA, первую в своем роде. В октябре Ховардену Пинделл чествовал Смитсоновский институт, посвятивший ей гала-вечер по случаю 65-летия своего архива.

Анна Померанцева