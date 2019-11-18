«Я обожаю будущее и не интересуюсь прошлым»

Бизнесмен Жан Пигоцци известен также как фотограф, но больше всего — как коллекционер. За 30 лет при поддержке куратора Андре Манэна он собрал одну из самых значительных коллекций современных африканских художников, а кроме того, уже на протяжении 13 лет пополняет еще одну — современного искусства Японии. В июле этого года было объявлено, что 45 произведений африканских авторов из его собрания обретут свой новый дом — нью-йоркский Музей современного искусства. Пигоцци предоставил возможность кураторам МоМА работать с экспонатами и выбрать работы тех художников, которых больше всего не хватает в коллекции музея. Директор МоМА Гленн Лоури отметил, что этот дар стал ее «революционным дополнением».

Когда состоялось ваше первое знакомство с миром искусства?

Мои родители собирали по-настоящему скучных импрессионистов — Сислея, Писсарро и Ренуара. Я ненавидел их всех, но эти картины и были моими первыми впечатлениями от искусства. Когда я учился в Гарварде в 1970-х, то проводил много времени в музеях и галереях Нью-Йорка.

Какую первую работу вы купили? И когда начали серьезно коллекционировать?

Первым произведением искусства, которое я приобрел, стал маленький рисунок Эда Рушея, он назывался «Музей современного искусства Лос-Анджелеса в огне». Потом были приобретены несколько рисунков Сола Левитта. Это все произошло сразу после того, как я окончил университет, примерно в 1975–1976-м.

Что заставило вас собирать именно африканское и японское современное искусство? И почему вы предпочитаете работы молодых, а не уже состоявшихся художников?

Африканское искусство я коллекционирую уже 30 лет. Это началось с выставки Les Magiciens de la Terre, которая состоялась в 1989 году в Центре Помпиду. Тогда я был абсолютно поражен тем воображением, радостью и задором, которое характерно для африканских художников. Японское искусство я начал собирать после знакомства с Такаси Мураками. Я собираю работы только художников, родившихся после 1975-го. Дело в том, что я обожаю будущее и совсем не интересуюсь прошлым.

Бодис Исек Кингелез, «U.N.», 1995 год Фото: Romuald Hazoume

Как часто вы бываете в Японии и Африке? Важно ли для вас увидеть приобретаемое искусство вживую, или современный и популярный сейчас способ — через изображения, присланные на электронную почту,— тоже подходит?

Я никогда не был в Африке, но 90% работ, которые находятся в моей коллекции, я купил напрямую у художников. В Японии я был много раз, посещал там галереи и несколько художественных мастерских. Я также покупаю искусство через интернет — некоторые из этих покупок были ошибкой, полученное существенно отличалось от того, что я представлял, когда смотрел на экран своего ноутбука.

Насколько для вас важно лично знать авторов, работы которых вы покупаете для коллекции?

Мне нравится знакомиться с ними. Я знаю практически всех африканских художников из моей коллекции и несколько японских.

Как были отобраны работы, которые составили дар МоМА? Тяжело ли было с ними расставаться?

Решение подарить работы было легким. На мой взгляд, нью-йоркский Музей современного искусства — один из самых важных в мире. Этот дар также чрезвычайно важен и для художников: теперь их работы находятся рядом с Пикассо, Туомбли и Уорхолом. За выбор конкретных экспонатов отвечали кураторы музея. Конечно, с некоторыми из них было чрезвычайно тяжело расстаться, но я всегда могу прийти в MoMA и увидеть их там.

В одном из интервью вы упомянули советы, который дал Чарльз Саатчи, когда вы только начинали коллекционировать искусство: покупай лучшую из работ художника, которую можешь себе позволить, а еще — если художник нравится, надо брать сразу несколько его вещей. Сегодня это актуально?

Ромуальд Азуме, «Ibedji (№1) Twins», 1992 год Фото: CAAC – The Pigozzi Collection

Это самые главные советы. Если нравится художник, то покупай как можно больше его произведений, а также продолжай приобретать их год за годом. За эволюцией художника чрезвычайно интересно наблюдать: иногда его искусство становится лучше, иногда — хуже.

Как вы относитесь к тому, что цены на произведения некоторых молодых авторов взлетают до небес? Часто ли вы продаете работы из своей коллекции?

Меня часто очень удивляют результаты, которых достигают некоторые работы на аукционах. Мне кажется, это не очень естественно. Что касается второго вопроса, то я продал несколько вещей из африканского собрания лет 20 назад, а сейчас собираюсь продать несколько работ, которые не имеют отношения к африканской и японской коллекциям. В данный момент я хочу сконцентрироваться только на них.

Беседовал Александр Щуренков