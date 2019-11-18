Рокировка в длинную сторону

8 ноября 2019 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписал указ о назначении Терезы Иароччи Мавики комиссаром павильона России на Венецианской биеннале до 2021 года включительно. Широкая общественность узнала об этом решении 11 ноября. Прежде эту должность начиная с 2015 года занимал ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Семен Михайловский, который даже успел объявить тему выставки в российском павильоне на предстоящей в 2020 году Архитектурной биеннале. Но звезды сложились иначе.

Проект в павильоне России на Венецианской биеннале современного искусства, открывшийся в мае этого года, собрал противоречивые отзывы: The Financial Times включила его в список ярких павильонов, но профессиональные зарубежные и российские арт-издания посчитали его одним из самых неинтересных. Параллельно с биеннале в палаццо Дзаттере — венецианской штаб-квартире фонда V-A-C, основанного Леонидом Михельсоном и управляемого Терезой Мавикой,— открылся проект «Время, вперед!». Неинтересным в нем было название, зато все остальное вызвало оглушительный восторг как у простой публики, так и у все тех же профессионалов. За три дня открытия его посетило больше 12,5 тыс. человек.

Тереза Мавика Фото: Надежда Романова

Назначение на должность комиссара павильона России признанного не только в России, но и за рубежом профессионала кажется вполне логичным ходом. В узких кругах, приближенных к художественному сообществу, эту должность кому только не прочили, от далеких от искусства чиновников до директоров частных музеев и фондов. На этот раз последние победили первых. 2020 год, пожалуй, станет одним из самых амбициозных в карьере Мавики: в мае откроется Архитектурная биеннале, программу которой новый комиссар обещала объявить в декабре, а в конце сентября — огромное культурное пространство ГЭС-2 в здании бывшей электростанции на «Красном Октябре», постоянной московской площадке фонда V-A-C. «Меня не пугает ни работа, ни ответственность. Более 20 лет я занимаюсь российским искусством, развивая его диалог с мировым художественным контекстом. Помимо престижа национальное присутствие на биеннале имеет огромное практическое значение — это лучшая возможность заявить о себе, показать страну, рассказать о ней в современном ключе»,— прокомментировала назначение ТАСС Тереза Мавика.

Здание павильона России в садах Джардини, где расположен экспозиционный комплекс крупнейшей в Европе международной выставки — Венецианской биеннале, находится в ведении управления делами президента РФ, но комиссара традиционно назначает Министерство культуры. Комиссар отвечает за визуальное и идеологическое наполнение павильона, а ответственный арендатор, выбираемый каждый раз в ходе тендера,— за его состояние. Стратегическое управление павильоном на ближайшие десять лет возложено на консалтинговое объединение Smart Art, ранее эту функцию выполнял Альфа-банк. Основатели компании Анастасия Карнеева и Екатерина Винокурова долгое время поочередно возглавляли российское представительство аукционного дома Christie’s, где и познакомились. А последние несколько лет занимаются продюсированием музейных выставок, от Новой Третьяковки до Московского музея современного искусства. «Долгосрочная аренда позволит нам мыслить масштабно, планировать предусмотрительно и действовать стратегически. Прежде всего павильон нуждается в реставрации. В настоящее время мы проводим экспертизу здания и готовимся к реставрационным работам в соответствии со всеми современными нормами, предусматривающими надлежащую систему противопожарной безопасности, условия доступности для людей с инвалидностью, систему кондиционирования и многое другое»,— отметила Анастасия Карнеева. Она уверена, что российский павильон станет не только комфортным, оснащенным технически, но и открытым для самой разной аудитории.

Анастасия Карнеева (слева) и Екатерина Винокурова (Smart Art) Фото: предоставлено Smart Art

Одно из нововведений для выбора национальных проектов и принятия других важных решений из жизни российского павильона было обнародовано уже сейчас. Совместно с Министерством культуры Smart Art сформировал международный художественный совет — совещательный орган, «призванный содействовать широкому распространению информации о павильоне и его адекватному позиционированию на международной художественной сцене», как было сказано в официальном пресс-релизе. В совет вошли художники Эмилия Кабакова и Вадим Захаров, куратор Франческо Бонами, директор музея M HKA в Антверпене Барт де Баре и директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак. Новый комиссар убеждена, что наполнение национального павильона не может быть продиктовано волей одного человека и такое решение следует принимать коллегиально, с привлечением экспертов, специалистов, формирующих современную повестку.

На момент подготовки материала представители Smart Art не дали комментариев о том, как будут финансироваться проекты павильона России: какие средства на реализацию выставочной программы будут получены из государственного бюджета, а сколько необходимо будет найти у частных и корпоративных спонсоров. Пока известно одно — реставрация целиком будет реализована за негосударственный счет.

Александр Щуренков