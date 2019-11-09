ТАСС: Минпромторг предложил отказаться от дифференцированной выплаты утильсбора

Минромторг предложил откзаться от дифференциации выплат промсубсидий в зависимости от уровня локализации автомобилей, на которой настаивает ряд российских концернов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, в ходе обсуждения с рабочей группой автопроизводителей финального решения принято не было.

«Финальные итоги подводить очень рано — предложения, сделанные Минпромом, не стали консолидированным решением, направленным на развитие отрасли»,— сообщил ТАСС источник. По его словам, споры вызвал вопрос, должен ли уровень локализации быть критерием для выплаты утильсбора.

Напомним, ранее ряд автопроизводителей обратились к Дмитрию Медведеву, пытаясь защитить существующий порядок распределения промышленных субсидий в размере около 120 млрд руб. в год. Эти субсидии на деле являются компенсацией утилизационного сбора, который платят все автоконцерны, но локальным производителям бюджет его возвращает. Позже замглавы Минпромторга Александр Морозов на встрече вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами предложил определить минимальную базу гарантированного возврата при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка) в размере 60% от объема соответствующих компенсаций, При этом, 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого достигнут автоконцерны. Господин Козак, принимать резкие решения по сильной дифференциации размера промсубсидий в зависимости от уровня локализации нецелесообразно.

Ранее “Ъ” писал о планах правительства существенно повысить с 1 января 2020 года утилизационный сбор на автомобили. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.

Подробнее о новом повышении читайте в материале “Ъ” «Цены на машины разгонят утильсбором».