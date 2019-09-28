Правительство предложило автопрому новый механизм компенсации утильсбора

Правительство России предложило автопрому правила дифференциации субсидий для компенсации утилизационного сбора. О разработанных мерах рассказал замглавы Минпромторга Александр Морозов на встрече вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами.

«С точки зрения дифференциации утильсбора, или так называемого блока промышленных субсидий, было принято определить минимальную базу гарантированного возврата при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка) в размере 60% от объема соответствующих компенсаций»,— сказал господин Морозов (цитата по ТАСС). При этом, по его словам, 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого достигнут автоконцерны.

Как заявил в ходе совещания господин Козак, принимать резкие решения по сильной дифференциации размера промсубсидий в зависимости от уровня локализации нецелесообразно. «Это необходимо сделать плавно, постепенно, дать возможность всем адаптироваться к этим правилам»,— отметил он.

Согласно представленному на встрече плану, 2019 и 2020 годы являются переходным периодом, а сам вопрос, связанный с дифференциацией утильсбора, будет затрагивать 2021–2028 года.

Ранее “Ъ” писал о планах правительства существенно повысить с 1 января 2020 года утилизационный сбор на автомобили. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2–4%.

Подробнее о новом повышении читайте в материале “Ъ” «Цены на машины разгонят утильсбором».