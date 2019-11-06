Эрдоган заявил о задержании жены убитого главаря ИГ

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену убитого лидера ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне стало известно о задержании сестры террориста.

Господин Эрдоган отметил, что, в отличие от США, Турция не поднимала шумихи вокруг этого события. «Также мы поймали на сирийской территории сестру и ее мужа»,— сообщил господин Эрдоган, выступая в Анкаре (цитата по NTV).

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Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ. По его словам, он подорвал себя в тоннеле во время спецоперации. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади и назвали имя нового лидера. Российский МИД изначально усомнился в ликвидации главаря ИГ и попросил дополнительных доказательств.

О ликвидации главаря ИГ читайте в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».