СМИ узнали о задержании сестры убитого главаря ИГ

Турция захватила сестру убитого главаря террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Это произошло в понедельник в расположенном на севере Сирии городе Азаз, сообщил Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. Сейчас сестру террориста, ее мужа и сноху допрашивают.

«Расмия Авад была захвачена во время облавы»,— сказал чиновник. «Мы надеемся получить от сестры аль-Багдади сведения о деятельности ИГ, скрытой от посторонних»,— заявил он.

О ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году.

О ликвидации главаря ИГ читайте в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».