Главные новости к утру 3 ноября

На западе Москвы застрелены руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед Эльджаркиев. По предварительной информации, к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один. Подозреваемого в убийстве задержать по горячим следам не удалось, он покинул Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным следствия, убийство не связано со служебной деятельностью полицейских. Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия.

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле. По итогам двух программ она получила 236 баллов. Алина Загитова заняла второе место (216,06). Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла 11-е место (144,89).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме. Господин Трамп уверен, что господин Зеленский примет его приглашение. Также СМИ стало известно, что американский президент испытывал «неукротимую ненависть» к Украине. Чиновники администрации президента предполагаю, что это связано с информацией о поддержке Киевом демократов во во время избирательной кампании 2016 года в США.

Россия остается реальной военной угрозой для США и ее интересов в Европе, говорится в докладе американского исследовательского института Heritage Foundation. В дальнейшем главная угроза для США может перейти Китаю. При этом эксперты оценили военный потенциал США достаточным для противостояния в одном военном конфликте. Участвовать в двух географически разнесенных конфликтах Вашингтон не сможет, говорится в тексте доклада.