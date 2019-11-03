СМИ: Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине

Президент США Дональд Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания на посту, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома. Они сообщили, что никогда не могли объяснить «неукротимую ненависть» господина Трампа к этой стране.

По мнению чиновников администрации президента, негативное отношение может быть связано с информацией о поддержке Киевом демократов во главе с Хилари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года в США.

«Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему. Он просто ненавидел Украину»,— сказал собеседник газеты.

Напомним, в сентябре адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал опубликовать доказательства того, что Украина вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Также газета The New York Times со ссылкой на документы и несколько источников сообщала, что Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Украины к попыткам вмешательства в выборы США 2016 года. Господин Трамп верил, что удаленная переписка его соперника по выборам Хиллари Клинтон хранилась на сервере на Украине. Также сообщалось, что президент США замораживал выделение средств на военную помощь Украине. Господин Трамп хотел бы убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом с точки зрения интересов США.

В отношении самого Дональда Трампа была инициирована процедура импичмента из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение».