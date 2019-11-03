Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters. По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме. Он уверен, что господин Зеленский примет его приглашение.

«Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы у него было желание. И я думаю, что он хотел бы приехать»,— сказал господин Трамп.

Напомним, в отношении американского президента была инициирована процедура импичмента из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа выставляют на всеобщее отрешение».