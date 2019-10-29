Контактная группа по Украине согласовала дату разведения сил в Петровском

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дату разведения войск в Петровском, сообщил представитель России на переговорах Борис Грызлов. Дату не называют из-за возможных провокаций.

«Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в "нормандском формате"»,— сказал господин Грызлов (цитата по «РИА Новости»).

Он не стал называть дату разведения сил. Ее не назвал никто из участников переговоров. Как объяснила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова, это делается, чтобы снизить риск провокаций.

Ранее в поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств. Со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) также начали отводить войска.

Напомним, разведение сил в Донбассе срывалось несколько раз. Стороны обвиняли в этом друг друга. Разведение необходимо для продолжения встреч «нормандской четверки».

О причинах провала договоренностей — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».