Краснодарский суд возьмется за The Times Есть ли перспективы у иска Олега Дерипаски против иностранных изданий

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Краснодарский суд против трех крупных западных изданий. Миллиардер полагает, что публикации британских газет The Times и The Telegraph, а также американского журнала The Nation испортили его деловую репутацию. Якобы изложенная в них информация — клевета, из-за которой он оказался в санкционном списке американского Минфина. Правда, в беседе с “Ъ FM” бывший сотрудник Министерства финансов США заявил, что иск не поможет Дерипаске избавиться от ограничений. Подробности — у Ивана Якунина.

Контекст такой: из-за санкций Олег Дерипаска потерял 80% своего состояния — в реальном выражении это больше $7 млрд. Решение добавить бизнесмена и его компании в черный список было принято полтора года назад. С тех пор миллиардер пытается понять, за что. Он готов был заплатить журналистам за внятное объяснение.

Потом его юристы говорили, что под санкции бизнесмен попал потому, что его подозревали в работе на высокопоставленного российского чиновника, но это, по словам адвокатов Дерипаски, ложь. Теперь появилась новая версия: Минфин, как пояснил представитель бизнесмена, в своем решении ссылается на материалы The Times, The Telegraph и The Nation десятилетней давности. Там якобы под видом фактов распространены слухи и домыслы, которые запустили конкуренты Дерипаски.

Собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский рассказал, о чем тогда писали газеты: «Публиковались имена, фамилии представителей преступного мира, с которыми Дерипаска был якобы связан. Не знаю, на каком основании были выбраны именно эти три газеты, потому что список западных средств массовой информации, на которые Дерипаска может обижаться, колоссален. Сюда входят и Wall Street Journal, и Financial Times».

Любопытная деталь: российский бизнесмен, недовольный решением американского Минфина и обвиняющий в клевете британские издания, предлагает установить истину арбитражу Краснодарского края. Этот регион для него родной, и в предыдущих разбирательствах суд не раз вставал на его сторону. Например, постановил взыскать с Насти Рыбки 1 млн руб. по иску о защите чести и достоинства. Но на этот раз он вряд ли поможет миллиардеру добиться своего, полагает старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин: «По российскому законодательству сторона, которая считает себя потерпевшей, может подать иск в суд по месту жительства.

Если Дерипаска выиграет этот суд, не думаю, что это будет иметь какой-то эффект, кроме морального.

Но даже если арбитраж обяжет соответствующие издания опровергнуть утверждения, которые порочат деловую репутацию Дерипаски, а те откажутся добровольно выпускать опровержение, чтобы заставить их это сделать в принудительном порядке, необходимо будет привести в исполнение решение российского суда в США. Я думаю, это будет проблематично».

Возможно, в действиях Дерипаски прослеживается некая стратегия: решение российского суда — в случае, если оно будет положительным, можно будет показать американцам как аргумент в свою защиту, ведь бизнесмен судится с Минфином США в Вашингтоне, требуя снять санкции.

Однако вряд ли это сработает, заявил “Ъ FM” бывший старший советник американского Минфина Брайан О’Тул, который отвечал за ограничения: «Санкционный департамент Минфина часто использует не только публичную, но и засекреченную информацию разведки. О ней Дерипаске точно не расскажут. Суд США 100% не примет во внимание решение российского арбитража, направленное против американских СМИ. С точки зрения закона у него нет шансов. Но если рассматривать это как политический кейс, боюсь предположить, как поведет себя Трамп».

Дерипаска уже добился, чтобы часть его компаний была выведена из-под санкций. В январе он снизил свою долю в них, чего и требовал американский Минфин. Однако сам бизнесмен в «черном списке» остается. Он связывал это с политическим противостоянием России и США из-за вмешательства в выборы.

Единственным российским бизнесменом, которому удалось вычеркнуть свое имя из «кремлевского доклада», стал глава IPG Photonics Corporation Валентин Гапонцев. Он указывал, что у него есть американское гражданство, и 99% его активов расположены в США.