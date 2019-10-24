Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге FIFA

Сборная России заняла 37-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). До побед над сборными Шотландии и Кипра, Россия находилась на 42-е месте.
В первую десятку рейтинга FIFA вошли:
С лидером рейтинга, Бельгией, сборная России сыграет 16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках квалификации чемпионата Европы. 19 ноября российская Сборная в заключительном для себя матче квалификации проведет матч на выезде с Сан-Марино. Сборная Сан-Марино занимает последнее, 209-е место, в обновленном рейтинге FIFA.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о своей команде — в интервью “Ъ” «"Наши собственные ожидания не ниже тех, что есть у болельщиков"».
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