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Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге FIFA

Сборная России заняла 37-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). До побед над сборными Шотландии и Кипра, Россия находилась на 42-е месте.

В первую десятку рейтинга FIFA вошли:

  1. Бельгия — 1755 очков;
  2. Франция — 1726;
  3. Бразилия — 1715;
  4. Англия — 1651;
  5. Уругвай — 1642;
  6. Португалия — 1632;
  7. Хорватия — 1631;
  8. Испания — 1625;
  9. Аргентина — 1617;
  10. Колумбия — 1615.

С лидером рейтинга, Бельгией, сборная России сыграет 16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках квалификации чемпионата Европы. 19 ноября российская Сборная в заключительном для себя матче квалификации проведет матч на выезде с Сан-Марино. Сборная Сан-Марино занимает последнее, 209-е место, в обновленном рейтинге FIFA.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о своей команде — в интервью “Ъ” «"Наши собственные ожидания не ниже тех, что есть у болельщиков"».

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