Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге FIFA

Сборная России заняла 37-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). До побед над сборными Шотландии и Кипра, Россия находилась на 42-е месте.

В первую десятку рейтинга FIFA вошли:

Бельгия — 1755 очков; Франция — 1726; Бразилия — 1715; Англия — 1651; Уругвай — 1642; Португалия — 1632; Хорватия — 1631; Испания — 1625; Аргентина — 1617; Колумбия — 1615.

С лидером рейтинга, Бельгией, сборная России сыграет 16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках квалификации чемпионата Европы. 19 ноября российская Сборная в заключительном для себя матче квалификации проведет матч на выезде с Сан-Марино. Сборная Сан-Марино занимает последнее, 209-е место, в обновленном рейтинге FIFA.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о своей команде — в интервью “Ъ” «"Наши собственные ожидания не ниже тех, что есть у болельщиков"».