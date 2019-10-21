В Подмосковье найдены тела депутата и членов ее семьи, убитых по указанию Шишкана

В Подмосковье обнаружены тела депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, сообщили в СКР. По версии следствия, убийства были организованы по указанию криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана).

«В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули»,— говорится в сообщении СКР.

В рамках расследования проверяется причастность к убийству 8 членов организованного преступного сообщества (ОПС), возглавляемого Шишканом. Все они были задержаны и арестованы в конце сентября 2019 года. Сейчас СКР выясняет роль каждого из них, а также проверяет их причастность к другим тяжким преступлениям.

Напомним, Татьяна Сидорова и трое членов ее семьи пропали в 2012 году. Было возбуждено уголовное дело, новый ход которому был дан после ареста Шишкана и предполагаемых участников его ОПС. По версии следствия, криминальный авторитет заказал убийство депутата и членов ее семьи за отказ передать ему земельные участки. Сам Шишкан был арестован в августе 2019 года, ему инкриминируется ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет колонии).

Подробнее о преступлении и роли в нем Шишкана — в материале “Ъ” «Убийство раменского депутата обрастает подследственными».