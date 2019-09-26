Задержаны восемь подозреваемых по делу об убийстве подмосковного депутата в 2012 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). В ведомстве заявили, что задержанные являются участниками преступного сообщества, которое возглавлял криминальный авторитет Олег Медведев, носивший фамилию Шишканов. Ранее о появлении в деле новых фигурантов сообщали источники “Ъ”.

Олег Медведев (также известный как Олег Раменский) стал одним из лидеров российской оргпреступности после того, как на девять лет за вымогательство был осужден другой вор в законе Захарий Калашов (Шакро-младший).

«В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны 8 его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин»,— говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что «мероприятия по задержанию фигурантов были проведены в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях». «Поиск места захоронения тел похищенной женщины и ее родственников продолжается»,— добавила госпожа Волк.

В июле текущего года в Подмосковье сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД и СКР был задержан Олег Медведев. Согласно введенной в УК РФ в 2019 году статье 210.1, задержанному криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы. Если подтвердится версия СКР о его причастности к убийству, господин Медведев может получить пожизненный срок.

По версии следствия, в 2012 году вор в законе выступил заказчиком похищения и убийства депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Вместе с депутатом после нападения неизвестных на ее дом в деревне Малахово пропали ее муж Владимир Кремнев, сын от первого брака Александр и старшая сестра Зоя.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Убийство раменского депутата обрастает подследственными».