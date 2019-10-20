Президент IBU: скандал в РУСАДА не повлиял на решение отказать СБР в восстановлении

Вероятность лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия не повлияла на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отказать Союзу биатлонистов России (СБР) в восстановлении его прав, сообщил ТАСС президент IBU Олле Далин. Накануне на конгрессе в Мюнхене IBU отказался рассматривать восстановление статуса СБР ранее, чем через год.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения статуса в отношении РУСАДА. Решение было принято после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены «несоответствия».

«Решение не предлагать вопрос восстановления СБР для обсуждения на конгрессе не зависело от этого (ситуации вокруг РУСАДА.— “Ъ”)»,— заявил господин Далин. По его словам, сейчас информация о якобы подмене данных в московской антидопинговой лаборатории не является основанием для того, чтобы не предлагать восстановление СБР в качестве полноправного члена. Также глава IBU отметил, что, как и многие другие страны, хотел бы восстановления прав СБР.

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Как ранее заявляли в IBU, российский Союз не выполнил 6 из 12 условий дорожной карты по восстановлению своих прав. На конгрессе в Мюнхене ни одна из национальных спортивных федераций не выступила с предложением о пересмотре статуса СБР.

Напомним, из-за скандала с допингом в российском спорте в конце 2017 года IBU понизил уровень членства российской организации до временного. Сейчас российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также Россия потеряла право быть представленной на конгрессах международной организации, а также выдвигать своих представителей в ее руководящие органы.

О реформировании IBU — в материале “Ъ” «Биатлон будет не только стрелять, но и предупреждать».

О новом допинговом кризисе в России — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».