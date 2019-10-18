Минобороны опубликовало документы к 75-летию Белградской операции

Министерство обороны РФ опубликовало на сайте рассекреченные документы Центрального военного архива о Белградской операции 1944 года. В документах рассказывается об эпизодах штурма и о разминировании объектов Белграда. На сайте размещены схемы, рисунки и фотографии.

Во время Белградской операции погибло более 2,9 тыс. человек из Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. военных Красной армии. Операция завершилась 20 октября 1944 года.

Как следует из наградных документов, два человека получили звания героев Советского Союза посмертно после того, как закрыли амбразуры своими телами. Опубликованы данные о планах немецких войск взорвать важнейшие элементы инфраструктуры города и культурных сооружений.

«Публикация рассекреченных документов об освобождении Белграда... является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало документы о Рижской операции, об освобождении Таллина, Бухареста и Минска.