Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска

К 75-летию освобождения столицы Белоруссии от гитлеровских войск Минобороны России обнародовало рассекреченные документы. Представленные документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить Минск ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.

3 июля 1944 года Минск был освобожден, но вокруг города еще находились разрозненные гитлеровские части, которые представляли угрозу и пытались продвигаться в западном направлении, в том числе к Минску. В ночь на 6 июля были успешно отбиты последние попытки противника контратаковать, взято в плен несколько тысяч гитлеровцев, говорится в исторической справке, посвященной проекту «Из Минска виделся Берлин».