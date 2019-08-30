Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года

К 75-летию освобождения Бухареста Минобороны России рассекретило подборку исторических документов о Бухарестско-Арадской операции. Материалы (фотокопии постановлений, журналов боевых действий, газетные публикации и наградные листы) были рассекречены из фондов Центрального архива российского военного ведомства.

Бухарестско-Арадская операция — фронтовая военная операция войск СССР и Румынии против Германии, Венгрии в ходе Великой Отечественной войны, в результате которой от немецко-венгерских войск была освобождена почти вся Румыния. 6-я танковая и 53-я армии 2-го Украинского фронта вступил в Бухарест 31 августа 1944 года.

Так, государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии было вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией.

В одном из опубликованных политдонесений сообщалось о настроениях населения Румынии: вступление советских войск в Бухарест — прошло без инцидентов, а появление Красной армии было ожидаемым событием.