СМИ сообщили о решении Saudi Aramco вновь отложить IPO

Государственная саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco снова решила отложить процедуру первичного размещения акций (IPO), сообщают Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Отсрочка IPO связана с атакой дронов на объекты компании, осуществленной в сентябре.

По словам одного из собеседников FT, Saudi Aramco хочет подождать, пока не станет ясно, как атака отразилась на ее квартальных доходах. Источник издания утверждает, что компания не понесла финансовых потерь. Другой собеседник газеты рассказал, что IPO отложено «на недели». Источники WSJ заявили, что размещение акций отсрочили до декабря или января.

Saudi Aramco уже несколько лет готовится к IPO, которое должно стать самым крупным в мире. По данным Reuters, сами власти Саудовской Аравии оценивают компанию в $2 трлн. В рамках подготовки к первичному размещению акций был сменен глава совета директоров Saudi Aramco. Компания также отобрала девять банков для организации IPO.

Напомним, ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. Сам Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти».