ОНК сообщила о нарушениях в условиях содержания фигурантов «московского дела»

Новые фигуранты «московского дела» содержатся в изоляторах с грубыми нарушениями законных условий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова. Например, несудимых фигурантов содержат совместно с судимыми, а некоторые из них находятся в одной камере с ВИЧ-инфицированными преступниками.

«В настоящее время четверо задержанных находятся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы. При проверке членами ОНК установлены факты совместного содержания в камерах несудимых и многократно судимых лиц»,— сказал господин Мельников. Он подчеркнул, что при этом «треть камер в ИВС пустуют». По его словам, Егор Лесных содержится в камере с двумя сокамерниками, один из которых ранее судим, ВИЧ-инфицирован и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а второй ранее был судим 11 раз. В камере Андрея Баршая также содержался ВИЧ-инфицированный человек, но его позже отселили, а двое сокамерников Владимира Емельянова были ранее судимы — два и восемь раз соответственно.

Господин Мельников добавил, что задержанные также пожаловались на холод и сквозняк в камерах, отсутствие прогулок и табачный дым. Кроме того, ОНК не обнаружила маркировки изготовления на контейнерах с едой для заключенных. Комиссия зафиксировала все нарушения и отправит их в столичное управление МВД РФ. Некоторые из задержанных намерены обратиться за защитой своих прав в Совет при президенте РФ по правам человека, добавил ответственный секретарь.

Напомним, вчера СКР заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля. Еще два человека, чьи имена СКР не называет, «узнав о проведении следственных действий, скрылись». Сегодня правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта «московского дела» — Александра Мыльникова.

О новых эпизодах в «московском деле» — в материале “Ъ FM”.