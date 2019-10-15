Британия готовится к выводу войск из Сирии

Великобритания готовится к выводу войск с территории Сирии, сообщила военный корреспондент газеты The Times Люси Фишер. Также британское правительство намерено пересмотреть все лицензии на продажу оружия Турции в связи с военным наступлением в Сирии, добавила она.

«Британские спецподразделения готовятся покинуть Сирию. Насколько я понимаю, никто не выведен до сих пор, и нет твердой даты отправления из страны (может быть, 24 часа или недели), но механизм поэтапного вывода сил уже запущен»,— написала госпожа Фишер в Twitter.

Напомним, Турция начала военную операцию под названием «Источник мира» 9 октября. Цель Анкары — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Свои войска с севера Сирии вывели США. Страны ЕС договорились координировать свои действия по экспорту оружия в Турцию. Всеобщий запрет на экспорт для членов Евросоюза введен не был (поставки приостановили Германия, Франция и Чехия).

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».