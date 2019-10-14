Могерини заявила об угрозе для ЕС из-за турецкой операции в Сирии

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что турецкая военная операция на северо-востоке Сирии несет прямую угрозу как для самого региона, так и для безопасности ЕС и всего мирового сообщества. По ее словам, одно из возможных последствий боевых действий — возрождение террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

«И здесь, конечно, сохраняется наша строгая приверженность стабильности в регионе. В частности, любую попытку какой-либо демографического инжиниринга в регионе мы будем рассматривать как опасную»,— сказала госпожа Могерини на брифинге по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе (стенограмма опубликована на сайте Евросоюза).

Она также напомнила, что страны ЕС договорились координировать свои действия по экспорту оружия в Турцию. Всеобщий запрет на экспорт для членов Евросоюза введен не был (поставки приостановили Германия и Франция).

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

13 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. В тот же день стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск на границе с Турцией.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».