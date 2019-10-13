Эрдоган отрицает побег сторонников ИГ из лагеря в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что информация о том, что сторонникам ИГ («Исламского государства», запрещено в России) удается бежать из сирийских тюрем из-за турецкой военной операции не соответствует действительности. Ранее СМИ сообщили о побеге почти 800 человек из специального лагеря около города Айн-Иса.

«Это является дезинформацией. Сейчас это делается для того, чтобы спровоцировать Америку и Запад»,— сказал господин Эрдоган (цитата по Anadolu). Он также отметил, что Турция не претендует на земли Сирии и выступает за сохранение ее территориальной целостности.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США.

Сегодня, 13 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Германия и Франция также накануне решили приостановить экспорт оружия в Турцию. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет работу с Конгрессом по введению санкций против Анкары.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».