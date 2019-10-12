Эксперты заявили о недочетах при сертификации Boeing 737 MAX

Группа международных экспертов (Joint Authorities Technical Review, JATR) опубликовала доклад по итогам проверки системы управления полетом (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) на Boeing 737 MAX. Специалисты пришли к выводу, что при сертификации системы были допущены существенные недочеты.

По данным JATR, в полученных Управлением гражданской авиации (FAA) США сертификационных документах на MCAS не была представлена полная информация о функциях системы. «Возможно, некоторые сотрудники FAA были проинформированы о MCAS, но ключевые аспекты системы — такие, как описание ее функций, интерфейсов и конструкции, не были доступны FAA»,— говорится в заключении экспертов (.pdf).

Специалисты также заявили, что основе участие в процессе сертификации принимала Boeing, а FAA в целом было недостаточно осведомлено о функциях MCAS. «Это привело к неспособности FAA предоставить независимую оценку предложенных Boeing сертификационных процессов. Кроме того, поступали сообщения о неоправданном давлении на членов инженерного подразделения Boeing, выполняющих сертификационные мероприятия по MAX 737»,— рассказали в JATR.

Группу экспертов возглавил бывший директор Национального совета по безопасности на транспорте США Кристофер Харт. В JATR также вошли 28 сотрудников FAA, два работники NASA и представителей органов гражданской авиации из Австралии, Бразилии, Канады, Китая, ЕС, Индонезии, Японии, Сингапура и ОАЭ.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), следователи из Индонезии убеждены, что причинами крушения стали недостатки в конструкции лайнера, а также нехватка контроля со стороны регуляторов. Источники WSJ также утверждали, что к двум авиакатастрофам привело решение Boeing отключить ключевые компоненты MCAS, таким образом ухудшив работу системы.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Boeing занялась компенсациями».