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СМИ: Boeing ухудшил работу системы безопасности полетов 737 MAX, отключив ключевые компоненты

Boeing отключил ключевые компоненты системы контроля полета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «система улучшения характеристик маневренности») на 737 MAX, что и привело к двум авиакатастрофам лайнера. Теперь инженеры авиаконцерна откатят систему к ее состоянию почти десятилетней давности, чтобы устранить проблемы, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в компании.

Изначально MCAS разрабатывалась для самолетов-дозаправщиков. Военная версия системы опиралась на данные сразу нескольких датчиков положения самолета в воздухе. На Boeing 737 MAX система стала ориентироваться на данные всего одного датчика, при этом гораздо сильнее корректировала положение пассажирского самолета в воздухе, чем это делала версия на военном самолете, утверждают источники издания.

Кирилл Сарханянц


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