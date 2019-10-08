Минспорт направил WADA разъяснения после подозрений в манипуляции с допинг-пробами

Министерство спорта России передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) разъяснения по поводу подозрений в подделке данных из базы Московской антидопинговой лаборатории, сообщил министр спорта Павел Колобков.

«В своем письме WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию. На каждый вопрос эксперты дали объяснения»,— сказал господин Колобков (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в конце октября в Лозане будет проведена встреча по этому вопросу. Ответ для WADA готовили независимые российские эксперты в области информационных технологий, сказал министр.

WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия антидопинговому кодексу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение было принято после публикаций в СМИ информации о подозрениях России в манипуляции базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В РУСАДА утверждают, что полностью соответствуют кодексу.

О новом допинговом скандале — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».