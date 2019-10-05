СМИ: Трамп существенно сократит число сотрудников Совета нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников. По словам некоторых из них, сокращение персонала вызвано необходимостью сделать внешнеполитическое подразделение Совета более гибким.

Несколько собеседников агентства утверждают, что меры были приняты в связи с приходом нового советника президента по нацбезопасноти Роберт О`Брайен. Другие источники связывают сокращение скандалом вокруг телефонного разговора господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас в Совете работают около 310 человек. Источники отметили, что уволенные сотрудники вернуться в ведомства где работали ранее. По данным Bloomberg, часть из них работала в Пентагоне, Госдепартаменте и других спецслужбах.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности. По информации агентства Bloomberg, президент США уволил советника за то, что он был против ослабления санкций в отношении Ирана. Позднее господин Трамп заявил, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана. Новым советником по нацбезопасности был назначен спецпредставитель США по делам заложников господин О’Брайен.

Подробнее об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».

Пять фактов о новом советнике Трампа по нацбезопасности — в публикации “Ъ” «Прибалтика вдруг стала притягивать Путина».