Главные новости к утру 5 октября

Демократы Палаты представителей Конгресса США запросили у Белого дома документы, касающиеся расследования импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала запрос «пустой тратой времени». О последствиях

Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций по линии ООН в отношении КНДР на три года, если Пхеньян согласится полностью демонтировать ядерный центр в Йонбёне и остановить производство высокообогащенного урана. Если ООН откажется от приостановки санкций, то США могут перестать их соблюдать в течение того же срока.

МИД Украины анонсировал возможные сроки встречи в «нормандском формате». По словам главы украинского МИДа Вадима Пристайко, встреча может может состояться в конце октября. О митингах в Киеве

Минэкономики намерено унифицировать порядок реализации изъятого имущества, на документ обратил внимание ”Ъ”. Министерство предлагает распространить на вещественные доказательства действующие нормы реализации движимого имущества, а нереализованное на торгах — уничтожать без дополнительных экспертиз.

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника санатория «Зеленая долина» Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Александра Сафонова. Как стало известно “Ъ”, господин Сафонов обвиняется в хищении 20 млн руб. при закупках газа для нужд санатория.