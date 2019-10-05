МИД Украины назвал возможные сроки встречи в «нормандском формате»

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться в конце октября, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что к этому времени должна быть разработана «украинская формула мира», предусматривающая демилитаризацию и обеспечение выборов по украинскому законодательству.

«Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат»,— сказал господин Пристайко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (цитата по УНН).

Напомним, трехсторонняя контактная группа по Донбассу 1 октября договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Этот шаг позволил говорить, что саммит «нормандской четверки» может состояться в Париже уже в октябре. Однако согласование «формулы Штайнмайера» дало украинской оппозиции повод обвинить власти в предательстве национальных интересов.

Подробнее о митинге в Киеве против формулы урегулирования в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Киев воюет за Минск».