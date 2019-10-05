СМИ: Трамп готов снять санкции ООН с КНДР на три года в обмен на демонтаж ядерного центра в Йонбёне

Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций по линии ООН в отношении КНДР на три года, если Пхеньян согласится полностью демонтировать ядерный центр в Йонбёне и остановить производство высокообогащенного урана, сообщил журнал Time со ссылкой на два источника в Белом доме. По их словам, это предложение — одно из тех, что помощники президента США представили на совещании Совета нацбезопасности 1 октября.

Собеседники журнала отметили, что отмена санкций ООН на три года касается запрета экспорта текстильной продукции и угля в КНДР. Если ООН откажется от приостановки санкции, то США могут перестать их соблюдать в течение того срока.

Напомним, в пятницу в Стокгольме состоялись предварительные переговоры американской и северокорейской делегаций — первые предметные консультации между представителями двух стран с провальной февральской встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Сегодня, 5 сентября, делегации намерены провести основные переговоры. В центре обсуждения, скорее всего, будет возможный демонтаж части ядерных объектов в Йонбёне в обмен на послабление санкций со стороны США.

Подробнее — в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».