«Роснефть» и «Транснефть» пришли к соглашению по спору о качестве нефти

Представители компании «Роснефть» и «Транснефть» сняли разногласия по вопросам качества нефти во время совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. По итогам обсуждения они приняли соответствующие решение, сообщил представитель господина Козака Илья Джус. Детали он не уточнил.

«Приняты необходимые решения, все участники совещания согласились с ними, в ближайшее время они будут формализованы»,— сказал журналистам господин Джус (цитата по ТАСС).

Напомним, разногласия по проверке качества нефти между «Роснефтью» и «Траснефтью» возникли после инцидента с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба», которое произошло в апреле. «Траснефть» предложила правительству передать ей контроль за пунктами сдачи и приема сырья. «Роснефть» выступила против.

3 сентября «Роснефть» потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров компании Герхарда Шрёдера из-за комментариев в отношении письма, которое он написал премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В нем бывший канцлер Германии сделал ряд предложений по улучшению качества нефти в системе «Транснефти» на фоне ситуации с загрязнением нефти в«Дружбе». В частности, он предложил привлекать для проверки качества нефти независимые (сюрвейерские) организации. Правительство пообещало обсудить этот вопрос.

О конфликте компаний — в материале “Ъ” «"Роснефть" требует извинений от “Транснефти”».

Глава «Транснефти» Николай Токарев об отношениях с «Роснефтью» — в интервью “Ъ”.