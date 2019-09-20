Правительство обсудит вопрос о проверке качества нефти

Вопрос о проверке качества нефти после ее загрязнения в нефтепроводе «Дружба» перенесен в правительство, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Ранее этот вопрос вызвал публичный спор между «Роснефтью» и «Транснефтью».

«Будет рассмотрено в правительстве. Я думаю, что не будет это много времени занимать»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Ранее министр сообщал, что спор будет решен в рабочем порядке.

Напомним, 3 сентября «Роснефть» потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев в отношении письма, которое он написал премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В нем бывший канцлер Германии сделал ряд предложений по улучшению качества нефти в системе «Транснефти» на фоне ситуации с загрязнением нефти в «Дружбе», в частности предложил привлекать для проверки качества нефти независимые (сюрвейерские) организации.

Подробнее о конфликте нефтяных компаний читайте в материале “Ъ”.