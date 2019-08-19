«Транснефть» хочет управлять пунктами сдачи и приема нефти в трубопроводы

Президент «Транснефти» Николай Токарев предложить передать в управление компании пункты сдачи и приема нефти в трубопроводы. «Транснефть» также считает нужным ввести единую сертификацию лабораторий, анализирующих качество нефти. Эти идеи господин Токарев озвучил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Председатель правительства ответил, что поручит изучить инициативы.

Встреча посвящена контролю качества нефти после ЧП с загрязнением трубопровода «Дружба». 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества сырья, поставляемого по трубопроводу из России. После этого Белорсуссия и еще несколько стран приостановили транзит российской нефти по «Дружбе». «Транснефть» утверждает, что экспортируемое сырье умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. Возбуждено уголовное дело, четыре человека отправлены под домашний арест.

По словам президента «Транснефти», сейчас есть около 150 пунктов сдачи и приема нефти, большинство из которых принадлежат нефтяным компаниям или частным структурам. Представители «Транснефти» также аккредитованы при этих пунктах, но компания «не имеет возможность осуществлять операционный контроль и операционную деятельность» этих пунктов полностью под своим «нормативным началом».

«Мы внесли предложение передать их (пункты сдачи и приема нефти.— “Ъ”) в операционное управление "Транснефти". <…> Не значит, что на баланс,— хотя бы в оперативное управление. Это позволит нам осуществлять полномасштабный контроль и все меры по обеспечению нормальной, кондиционной нефти, которая поступает из разных источников»,— уточнил Николай Токарев, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он также коснулся темы аккредитации и сертификации химико-аналитических лабораторий, анализирующих качество нефти. Как утверждает господин Токарев, эти лаборатории работают каждая по своей методике, со своими реагентами и оборудованием. Из-за этого результаты у лабораторий «часто расходятся». Отсутствует и единая шкала оценки их работы. В связи с этим глава «Транснефти» предложил поручить Росстандарту и Ростехнадзору провести единую сертификацию лабораторий, а правительству — разработать необходимую нормативную базу.

Дмитрий Медведев назвал озвученные предложения «правильными» и сказал, что нужно «подумать, каким образом можно это быстрей подготовить и выпустить». «Все-таки "Транснефть" у нас является, по сути, монопольной составляющей, и ее деятельность подлежит регулированию, а стало быть, деятельность всех тех, кто к вам заходит в трубу»,— сказал премьер-министр.

В июле «Транснефть» согласовала компенсацию за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» на уровне до $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки. С учетом того, что загрязнено оказалось около 4,3 млн тонн нефти, максимальный уровень компенсации может достигать $470 млн.

Подробнее о компенсациях за грязную нефть читайте в публикации “Ъ” «Белоруссия вписала хлорную нефть в тариф».