МВД заявило об усилении контроля за уголовными делами о наркотиках

МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. В министерстве рассчитывают, что это поможет снизить число необоснованных решений по таким делам, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.

В министерстве рассказали, что, в частности, работают над созданием «единого подхода по применению норм уголовного законодательства» в регионах. Для этого было «организовано межведомственное взаимодействие», также «созданы рабочие группы, проводятся рабочие встречи и семинары с представителями прокуратуры и суда, принимаются совместные организационные решения».

Как сообщили в МВД, в регионах министерство использует «комплексный подход к предупреждению нарушений законности», в том числе контроль за сотрудниками и повышение уровня их знаний. «Начальниками следственных подразделений лично изучаются материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков, поступающие для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ (о возбуждении или отказе в возбуждении дела)»,— добавили в МВД.

Кроме того, в ведомстве регулярно заслушивают от руководителей органов предварительного следствия и дознания информацию о причинах нарушения законности. В республиканских, краевых, областных центрах «заблаговременно изучают уголовные дела, подлежащие прекращению, и согласовывают решения по ним», отметили в МВД.

Обсуждение уголовных дел о наркотиках началось после задержания журналиста Ивана Голунова, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Сам журналист говорил, что наркотики ему подбросили, в его защиту выступили многие коллеги и представители общественности. В итоге следствие освободило Ивана Голунова от уголовной ответственности, поскольку не нашло доказательств его вины. Были уволены два генерала полиции и несколько полицейских. МВД пообещало жестко наказывать сотрудников, устраивающих провокации с наркотиками.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думским комитетам провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (фальсификация доказательств) статей УК РФ. Позднее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сказал, что не видит смысла в либерализации «антинаркотической» статьи.

О том, почему Владимир Путин отказался от либерализации в этой сфере, читайте в материале “Ъ FM”.